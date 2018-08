Eerste marathonkaarting 20 augustus 2018

De Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert houdt op zaterdag 22 september om 14 uur haar eerste marathonkaarting in zaal Ter Wilgen in Petegem. "Er worden drie bonnen gekaart en de spelers worden uitgeloot", legt voorzitter Christian Lachaert uit. "Na ieder spel wordt er verwisseld van medespeler, zodat men per tafel met iedereen heeft gespeeld. Je hebt altijd prijs, want we verdelen een prijzenpot van 200 euro met daarnaast ook naturaprijzen. Je betaalt 3 euro voor de kaarting of 5 euro met het Breughelbord Sint-Hubert erbij. Inschrijven via 0473/72.61.39. (ASD)