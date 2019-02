Eerste ‘Ladies Night' bij SK Deinze: “Voor die gelegenheid zitten we niet in de vipruimte” Jeroen Desmecht

17 februari 2019

00u17 7 Deinze De vrouwelijke supporters van SK Deinze zijn afgelopen weekend extra in de bloemetjes gezet tijdens de eerste ‘’Ladies Night’. Strippers waren zaterdag niet te bespeuren, wél werden de dames getrakteerd op bubbels. “We willen van het valentijnsweekend gebruik maken om een duidelijk signaal te sturen naar onze voetbalvrouwen”, klinkt het bij de organisatie. “Ook jullie zijn van harte welkom.”

Gigantisch was de opkomst zaterdag niet, maar dat lieten de dames niet aan hun hart komen. “Als we komen kijken, zitten we meestal in de vipruimte", zeggen Christine Adam (50) en Marijke Simoens (46). “Dan zitten we binnen en eten we een hapje. Maar voor de ‘Ladies Night’ nemen we maar al te graag plaats op de tribune.”

“We willen een duidelijk signaal geven aan onze voetbalvrouwen: ze zijn ook meer dan welkom”, zegt organisator en ex-speler Bjorn Sengier (39). “Het is allemaal vrijblijvend. Maar de bubbels zijn vandaag enkel en alleen voor de dames.”