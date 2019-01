Eerste fusiereceptie brengt Deinzenaren en Nevelaars samen Anthony Statius

06 januari 2019

14u41 0 Deinze De eerste nieuwjaarsreceptie in de fusiestad Deinze deed de Nevelemarkt goed vollopen met zowel Deinzenaren als Nevelaars. Veel aanwezige Deinzenaren gaven met gemak toe dat de Markt in Nevele zelfs gezelliger is dan die in de Leiestad zelf. Voor Nevelaars was het ruimere aanbod aan kraampjes dan weer een pluspunt.

De eerste shuttlebus van Deinze naar Nevele vertrok op zondag 6 januari om 10.30 uur van dienstencentrum Leiespiegel naar de Nevelemarkt. Een Globetrotter vol Deinzenaren die voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink met plezier het glas kwamen heffen bij hun nieuwe stadsgenoten.

“Het was een gezellige rit", zeggen Jo Van den Berghe en Mieke Leroy, zaakvoerders van de stoffenwinkel Perfecta op de Markt van Deinze. “Normaal gezien is de nieuwjaarsreceptie vlak voor ons deur, maar we hebben er geen problemen mee om ons even te verplaatsen. In Nevele komen we veel bekende maar ook wat nieuwe gezichten tegen. Qua locatie vinden we de Nevelemarkt zelfs gezelliger dan de Markt in Deinze.”

Ook de aanwezige Nevelaars zien enkel maar voordelen in de gezamenlijke receptie. “Wij komen ieder jaar met ons gezin de sfeer opsnuiven”, zegt Geert Verhelle, die als verpleegkundige werkt in WZC Ter Leenen. “Het voordeel is dat hier er nu veel meer kraampjes zijn en een pak meer volk. We komen hier sowieso voor het sociaal contact en we willen graag Deinzenaren ontmoeten. Als het pas, komen we volgend jaar zeker ook naar de receptie in Deinze.”

Voor Steven De Paepe en Daisy Vandamme uit Astene was het de allereerste keer dat ze naar de nieuwjaarsreceptie van de stad Deinze kwamen. “Het leek ons een leuke uitstap met de kindjes. Het stoort ons niet dat we naar Nevele moesten komen. We wisten het eigenlijk niet zo goed zijn, maar dankzij de shuttlebus zijn we hier zeer vlot geraakt.”

