Eerste folkbal in muziekacademie 28 februari 2018

02u52 0

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Deinze organiseert op zaterdag 3 maart voor de allereerste keer 'Folkbal'. Op het programma staan een open dansinitiatie en concerten door FOLKBAND en Duo Pilartz / Gielen.





Folkfans van alle leeftijden zijn op zaterdag 3 maart welkom in de foyer van KADE, de nieuwe Kunstenacademies van Deinze. Die dag organiseert men voor de eerste keer Folkbal. Dit gratis minifestival start met een open folkdansinitiatie door Leen Devyver en daarna neemt FOLKBAND, het huisensemble volksmuziek van de muziekacademie, de foyer over. Als afsluiter is Duo Pilartz / Gielen aan de beurt, bestaande uit twee topmuzikanten: violist Luc Pilartz en Simon Gielen. Het Folkbal begint vanaf 19.30 uur. Meer info via 09/381.96.40, muziekacademie@deinze.be, www.muziekacademiedeinze.be en www.facebook.com/samwd.deinze. (ASD)