Een vraag over mobiliteit? Schepen Bart Van Thuyne antwoordt met video Anthony Statius

26 februari 2019

15u53 0 Deinze Er schuilt een vlogger in de Deinse schepen Bart Van Thuyne (CD&V). Dinsdagmiddag postte Bart een video op zijn Facebookpagina waarin hij mensen aanmoedigt om vragen of suggesties over het beleid, dat onze zijn bevoegdheden valt, te sturen naar bart@deinze.be. “Ik beantwoord die achteraf in een volgende video en in een latere fase zal dit ook live gebeuren”, zegt Bart.

“Als schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw, onroerend erfgoed, mobiliteit en dienst patrimonium wil ik er mij aan houden om jullie regelmatig updates te geven over hoe ik met #deinzevooruit wil. In deze video alvast de start. Binnenkort meer. Geef gerust al je suggesties en feedback. Ik kijk ernaar uit!” Met deze boodschap lanceert Bart Van Thuyne zijn eigen vlogpost op zijn persoonlijke Facebookpagina.

“Op deze manier hoop ik nog meer mensen te kunnen bereiken, ik blij inzetten op betere informatie en communicatie omtrent mijn bevoegdheden. Afhankelijk van het aantal vragen zal ik mijn antwoorden delen me een maandelijks of tweemaandelijks filmpje. Later is het de bedoeling om in de filmpjes ook live op vragen van burgers te antwoorden. Voor alle duidelijkheid: dit is een persoonlijk initiatief.”