Een uur cultuur gaat verder met Leen Huet, Geert Buelens en Annelies Beck Anthony Statius

30 januari 2019

09u15 0

Deinzenaren Yves Van Durme en Carlos Alleene zetten hun lezingenreeks Een uur cultuur verder in het voorjaar. Er zijn opnieuw drie spraakmakende Vlamingen uitgenodigd voor een boeiende babbel. Op 17 februari komt Bruegelkenner Leen Huet langs, op 17 maart is hoogleraar Geert Buelens te gast over de jaren zestig en op 28 april komt tv-gezicht Annelies Beck spreken over haar nieuwe boek ‘Toekomstkoorts’.

In 2016 ging de lezingenreeks ‘Een uur cultuur’ van start. Carlos Alleene en Yves Van Durme gingen tijdens deze reeks al in gesprek met spraakmakende gasten van diverse culturele achtergrond zoals Johny Vansevenant, Mia Doornaert, Kurt Van Eeghem, Ignaas Devisch, Herman Brusselmans en Peter Verhelst. Ook in het voorjaar van 2019 wordt de succesvolle reeks verdergezet.

Op zondag 17 februari mag Bruegelkenner Leen Huet de spits afbijten. Spreekwoorden, Kinderspelen, Dulle Griet, De toren van Babel: deze en nog zo veel andere werken zijn van de hand van Pieter Bruegel, de zestiende-eeuwse Vlaamse schilder die 450 jaar geleden overleed. Leen studeerde in Leuven en Firenze kunstgeschiedenis en filosofie. Zij schreef de eerste meest volledige biografie van Bruegel, waarbij ze ook een nieuw licht werpt op zijn leven en zijn uitgebreide oeuvre.

De lezing start om 11 uur en vindt plaats in dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. De toegang is gratis, maar vooraf reserveren via cultuur@deinze.be is aanbevolen. Meer info via 09/381.95.00, cultuur@deinze.be en www.deinze.be/cultuur.