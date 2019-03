Een ton spaghettisaus voor borstkankeronderzoek Anthony Statius

31 maart 2019

12u29 2 Deinze De kans is groot dat bijna gans Merendree en omstreken dit weekend spaghetti heeft gegeten. Ergotherapeute Leen Rooms en leerkracht Silvie Loontjens verkochten samen met enkele vrienden op twee dagen tijd bijna een ton zelfgemaakte spaghettisaus. Alle opbrengst gaat naar borstkankeronderzoek van Think Pink en het Back on Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen.

Het is ondertussen al het vijfde jaar op rij dat Leen Rooms zich inzet voor de strijd tegen kanker. Sinds vorig jaar werkt ze samen met Silvie Loontjens, die enkele jaren geleden zelf borstkanker overwon.

“De komende weken fietsen we voor drie goede doelen”, zegt Leen. “Samen met Silvie fiets ik van Parijs naar Brussel voor Think Pink. Later fiets ik nog eens van Amsterdam naar Brussel. De derde actie is een driedaagse fietstocht georganiseerd door het kankeronderzoekscentrum Maria Middelares ten voordele van het Back on Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen. We kiezen voor deze acties omdat we er van overtuigd zijn dat bewegen een verbondenheid creëert die het herstel na een behandeling bevordert.”

“We kiezen er ook bewust voor om een kleinere organisatie zoals Think Pink te steunen”, zegt Silvie. “We kiezen voor een transparante organisatie zoals Think Pink. Op deze manier is het duidelijk wat er met onze bijdrage gedaan wordt. Door deze extra steun is er de laatste jaren een enorm positieve evolutie merkbaar in de behandeling van borstkanker en de begeleiding van de patiënten.”

“Om aan deze acties te kunnen deelnemen hebben we in totaal een minimumbedrag van 5.000 euro nodig”, vervolgt Leen. “Het geld verzamelen we door zelfgemaakte spaghettisaus te verkopen. Dit jaar zitten we aan een record. Alles samen gerekend hebben we zo’n 1.000 kilogram saus gemaakt. Ons ‘spaghettizwierteam’ bestaat uit een twaalftal familieleden en vrienden. De jongste telg zit in het derde leerjaar en de oudste vrijwilliger werd dit jaar 85 jaar. Vrijdag begonnen we met het snijden van de groenten en ‘s avonds stonden al grote ketels met lekkere spaghettisaus te pruttelen op het vuur. Dit jaar schakelden we ook voor het eerst een koerierdienst in om onze saus aan huis te leveren. We zijn iedereen die ons gesteund heeft bijzonder dankbaar, alsook onze sponsors: De feestboer, Delhaize Drongen, Gandaham Destelbergen.”