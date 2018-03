Een stukje Thailand aan de Leie GOTTEMNAAR OPENT AZIATISCHE SUPERETTE IN ZIJN GARAGE ANTHONY STATIUS

05 maart 2018

02u31 0 Deinze Een bakker of slager vind je er niet meer, een Thaise kruidenierswinkel en takeway kan je wél spotten in Gottem. Nico Vanaelst (53) bouwde zijn garage in de Mandelweg om tot een klein mekka voor specialiteiten uit het Verre Oosten. In de foodtruck op de oprit staat zijn Thaise vrouw Puy (37) achter de wokpan. "Wij eten thuis iedere dag heerlijk Aziatisch", zegt Nico.

Wie van Grammene over de Oude Heirbaan richting Gottem rijdt, ziet al van ver de rode, witte en blauwe strepen van de Thaise vlag wapperen. Het vlasdorp, dat nog geen zeshonderd inwoners telt, staat sinds kort op de kaart als dé place to be voor wie zich thuis in de kookpotten wil wagen aan Aziatische recepten. Getogen Gottemnaar Nico Vanaelst en zijn vrouw Sangwian Duanyai - Puy voor de vrienden - toverden hun garage in de Mandelweg om tot het supermarktje Chai Yo. Dat betekent 'vreugde' in het Thais. Met zijn vrouw Puy, hun zoontje Kitai (2) en hun winkel lijkt Nico dit alvast gevonden te hebben.





"Ik was tot mei vorig jaar dakwerker bij Dakgroep Naessens", vertelt Nico. "Ik sukkel echter al enkele jaren met mijn knieën en rug. Na vier operaties was het genoeg geweest. Vijf jaar geleden heb ik Puy leren kennen op een Aziatische datingsite. Puy kwam twaalf jaar geleden naar België om te trouwen met haar ex-man. Ze werkte tot nu toe als poetsvrouw, maar in Thailand hielp ze in een restaurant. Puy kan enorm goed koken en het was onze droom om deze zaak te beginnen. Sinds kort staat er ook een foodtruck aan de winkel en daar kan je iedere dag proeven van Puys gerechten, zoals huisgemaakte loempia's, rode curry met kip of rundsvlees met salade en chilipikant."





Hoewel maar 36m² groot, vind je in Chai Yo alles om lekker Aziatisch te kunnen koken. De rekken staan volgestouwd met liters kokosmelk, loempiasauzen, kruiden en currypasta, maar ook meer exotische artikelen zoals geroosterd zeewier en verse papaya. En natuurlijk ook rijst, heel veel rijst.





"Zeer gegeerd bij onze Aziatische klanten", zegt Nico. "Onze klanten komen soms van heinde en verre naar ons winkeltje. Gottem ligt misschien wat afgelegen, maar eigenlijk liggen we ideaal tussen Kortrijk en Gent. Voor een gelijkaardige winkel moet je al naar Gent rijden en dat zien veel mensen niet zitten door de slechte bereikbaarheid. We zijn nu al een tijdje open en dankzij mond-tot-mondreclame groeit ons cliënteel iedere dag aan."





De winkel is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 9.30 tot 18.30 uur en op zaterdag en zondag van 7.30 tot 18.30 uur. De takeway is in de week open van 11.30 tot 14 uur en van 16.30 tot 19.30 uur en in het weekend van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 20.30 uur. Op donderdag is het gesloten.