Een op vijf rijdt te snel 19 juni 2018

De politie Deinze-Zulte heeft gecontroleerd op snelheid. Daarbij werden 576 wagens gecontroleerd waarvan 107 te snel reden (18,58 procent). De hoogste snelheden werden gemeten in de Dentergemstraat in Deinze, daar reed een bestuurder 83 km per uur in de bebouwde kom. Op de Vaart Linkeroever in Deinze reed een bestuurder 126 per uur waar je 70 mag. Bij een anti-inbraakcontrole bleek bij de 21 gecontroleerde wagens een persoon in bezit te zijn van 2,4 gram cannabis. Dit werd in beslag genomen. (DJG)