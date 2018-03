DVC Heilig Hart zet deuren open voor Dag van de Zorg 14 maart 2018

02u41 0

In het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne is de Week van de Zorg van start gegaan met een belevingsbeurs. Zo konden de bezoekers er kennismaken met de speciale voorzieningen die de zorgvragers er krijgen. Zo bakten Hanne Hoste en Tamara Schepens speciale pannenkoeken. "De pannenkoeken worden eerst gewoon gebakken en daarna worden ze gemixt. Even wennen, maar niet minder lekker." Het grote publiek is welkom op Dag van de Zorg op zondag 18 maart tussen 10 uur en 17 uur.





(ASD)