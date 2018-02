Dutry speelt Kolderkatten voor borstkliniek 24 februari 2018

De toneelkring Dutry speelt vanafdit weekend het toneelstuk Kolderkatten in haar zaaltje langs de Leernsesteenweg. De opbrengst gaat naar de borstkliniek van het AZ Jan Palfijn in Gent.





Kolderkatten is een stuk van Gail Young en huisregisseur Rita Vancaneghemin bewerkte het in een vertaling van Gie Beullens. Het verhaal gaat over jonge vrouwen tijdens hun grappige, maar tragische reis naar Londen. Er zijn voorstellingen op 24, 25 en 27 februari en 2 en 3 maart om 20 uur en op 28 februari en 4 maart om 15 uur. Reserveren na 18 uur via 09/386.96.45. (ASD)