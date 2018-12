Dunsa presenteert jaarboek in Mudel Anthony Statius

27 december 2018

08u48 0 Deinze De Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek; kortweg Dunsa, heeft haar nieuwste jaarboek voorgesteld in het Mudel.

“Dunsa, de Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek werd opgericht in 1929, onder de naam KOK (Kunst- en Oudheidkundige Kring), door enthousiaste Deinzenaars met een passie voor kunst en geschiedenis”, zegt voorzitter Morgan De Dapper. “Sindsdien wordt deze passie vertaald naar het publiek. Zo speelde de KOK een belangrijke rol bij de oprichting van het Stedelijk Museum van Deinze en de Leiestreek, het huidige Mudel.” De band met het Mudel wordt elk jaar bekrachtigd met een erfgoedtentoonstelling en de presentatie van ons Jaarboek.” Het nieuwste Dunsa-jaarboek werd er onlangs voorgesteld aan een kleine 90 aanwezigen.

“Niet alleen de inhoud is gevarieerder dan gewoonlijk, ook de lay-out is vernieuwd en geeft een frisse en hedendaagse indruk”, zegt vice-voorzitter Luc Bauters. “Erevoorzitter Willy Jonckheere bijt de spits af met het verhaal van Rudolf Versele, een van de grondleggers van de bekende veevoerderfabriek, en diens politieke en maatschappelijke overtuigingen. Verder zijn er artikels over de veelvoudige bedevaartganger August Leroy en het leven in Grammene aan het begin van de 19de eeuw. De laatste vier artikels zijn van de hand van oude getrouwe Paul Huys, die hiermee aan zijn veertigste deelname aan het jaarboek zit. Gewoontegetrouw heeft hij voor ons de Gazette van Gent uitgespit op advertenties en nieuwsberichten uit de periode 1832-1838.”

Het werkgebied van Dunsa betreft hoofdzakelijk Deinze en haar huidige deelgemeenten en dit zal ook na de fusie van 2019 zo blijven. Dunsa werkt nauw samen met de heemkring Het Land van Nevele die vooral de deelgemeenten van Nevele bestrijkt. Sinds 1981 geeft Dunsa een tijdschrift uit dat vier maal per jaar verschijnt. Het verscheen oorspronkelijk onder de naam Contactblad maar sinds 2018 als Dunsa Magazine.

Wie interesse heeft in het jaarboek, kan lid worden van Dunsa. Het boek kost 25 euro en dit is meteen de prijs van het lidgeld. Meer info via www.dunsa.be en de Facebookpagina www.facebook.com/dunsa.deinze.