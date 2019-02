Duizendtal bezoekers op toerismebeurs in Brielpoort Anthony Statius

23 februari 2019

17u27 0 Deinze De infodag voor groepsuitstappen van Toerisme Oost-Vlaanderen kende zaterdag een recordopkomst in de Brielpoort in Deinze. “We kregen zo’n duizend bezoekers over de vloer, dat is bijna het dubbele van vorig jaar”, zegt organisator Stijn Vandeplas.

Met 107 standhouders - er waren er 111 ingeschreven, maar er haakten enkele op het laatste moment af - was de 17de editie van de jaarlijkse infodag voor groepsuitstappen van Toerisme Oost-Vlaanderen al op voorhand een succes. Dit jaar kon iedereen voor toerismetips uit eigen streek terecht in de Brielpoort in Deinze. Bezoekers konden er inspiratie opdoen voor leuke uitstappen of ze konden op de streekproductenmarkt letterlijk proeven wat de streek te bieden heeft.

“Onze intensieve promotiecampagne heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen”, zegt Stijn Vandeplas. “Dit jaar hielden de standhouders ook voor het eerst een happy hour en dit lokte een massa volk over de middag, wanneer het normaal gezien altijd kalmer is. Ieder jaar verhuist de beurs naar een andere regio en voor de volgende editie komen we naar een locatie in de Vlaamse Ardennen.”