Duik in de tijd: Mudel giet verhaal van Zusters Maricolen in boek en tentoonstelling Tentoonstelling loopt van vrijdag 15 februari tot zondag 28 april Anthony Statius

13 februari 2019

13u38 0 Deinze Het tijdperk van de Zusters Maricolen is bijna voorbij, maar vooraleer de allerlaatste non het habijt aan de kapstok hangt, pakt mudel in Deinze nog uit met de tentoonstelling ‘Deo Gratias’. “Aan de hand van foto’s, pronkstukken en persoonlijke bezittingen brengen we 350 jaar geschiedenis, waarvan tot nu toe weinig geweten was, tot leven”, zegt mudel-conservator Wim Lammertijn.

Heel wat lezers hebben ongetwijfeld op de schoolbanken gezeten in ‘de Maricolen’, één van de scholen van de gelijknamige zustercongregatie die eeuwenlang haar stempel heeft gedrukt op de zorg en het onderwijs in deze regio. Zo bouwden zij onder andere scholen in Deinze, Schellebelle, Maldegem, Petegem, Astene, Grammene en Gottem.

“De Maricolen van Deinze zijn een tak van de kloostergemeenschap, die op 24 juli 1663 ontstond toen Anna Puttemans het begijnhof in Dendermonde verliet om met vijf jonge vrouwen te gaan samenwonen”, vertelt conservator Wim Lammertijn. “Deze vrome, geestelijke dochters werden door de bevolking spottend ‘de marollekens’, genoemd, wat later werd veranderd naar de Maricolen. Ze verbleven lange tijd in Ekkergem en in de negentiende eeuw vestigden ze zich in het oud Blasiusklooster in de Kaaistraat in Deinze. Van daaruit zou de gemeente uitgroeien tot een congregatie die zich toelegde op de opvoeding van de jeugd en de zorg voor ouderen. Hun betekenis en belang mag niet vergeten worden en het erfgoed dat ze achterlieten, mag niet verloren gaan. Daarom werd een aantal jaren geleden, toen de congregatie werd stopgezet, een werkgroep opgericht. In samenwerking met de Stichting Cultuurpatrimonium Bisdom Gent en KADOC Leuven hebben we een tentoonstelling opgebouwd rond de waardevolle stukken uit de kloosters en de archieven. We hebben ook een oproep gedaan naar alle inwoners en daar hebben we ook enkele mooie beelden en verhalen uitgehaald.”

Geen buitenstaanders

“In het klooster in de Kaaistraat in Deinze waren geen buitenstaanders toegelaten”, vertelt Wim. “Over het alledaagse leven van de zusters is dus niet zoveel geweten. Aan de hand van kunstwerken, foto’s, persoonlijke bezittingen en andere documenten proberen we wat meer te weten te komen over deze mysterieuze gemeenschap. Het leven van die vrouwen was zeer eenvoudig, maar bikkelhard. Na hun intrede waren ze getrouwd met God en zo mochten ze bijvoorbeeld nooit op bezoek bij hun familie. De tentoonstelling kreeg de naam Deo Gratias. Tijdens onze zoektocht vonden we een ingekaderde dodenlijst met daarop alle namen van de overleden zusters. Op de laatste lijst stonden nog enkele lege plaatsen, maar ondertussen is er nog maar één zuster in leven. Een van de moeder oversten heeft op die pagina Deo Gratias geschreven, wat betekent ‘God zij dank’.”

Praktisch

De tentoonstelling opent op vrijdag 15 februari om 20 uur en loopt tot zondag 28 april. Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt ook een rijkelijk geïllustreerd boek van 400 pagina’s uitgebracht. Het boek kost 45 euro en is te vinden in het mudel, de basisschool Maricolen op de Markt in Maldegem, de basisschool Belleveer in Schellebelle of na afspraak bij één van de leden van de werkgroep Maricolen. Meer info via maricolen1663@outlook.com.