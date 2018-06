Dubbel feest bij Hedera: jarige uitbater viert 25-jarig bestaan restaurant 23 juni 2018

02u33 0 Deinze Jens Engels viert vandaag niet alleen zijn eigen 35ste verjaardag, maar ook die van zijn zaak Hedera op de Markt. Tien jaar geleden nam Jens het bekende restaurant/tearoom over van zijn ouders Henk en Carine en onlangs werd de zaak volledig vernieuwd.

Een weetje: hedera is de Latijnse naam voor klimop en in het recent vernieuwde interieur van het restaurant van de familie Engels is de groene klimplant nog aanwezig. Vandaag bestaat de zaak exact 25 jaar op de Markt van Deinze.





"In november 1976 begon mijn familie op deze locatie Fruithal II", vertelt Carine De Clercq, de moeder van huidig zaakvoerder Jens. "Fruithal I bestond al sinds 1930 in de Gentstraat en met de vernieuwing van de Markt in 1976 was het tijd voor een uitbreiding. Wij leverden toen aan een school in Deinze, waar Henk werkte als kok. Zo hebben we elkaar leren kennen en in 1991, toen het gebouw plaats maakte voor een nieuwbouw, zijn we begonnen met Hedera. Jens is tien jaar geleden in de zaak gestapt en in 2012, bij de recente herinrichting van de Markt, heeft hij de zaak overgenomen."





"Een tijdje geleden hebben we de zaak volledig opgefrist", zegt Jens. "We hebben nu zowel voor- als achteraan een terras en aan de kant van de Mouterijdreef hebben we een eigen parking. Hedera staat garant voor een Belgische keuken met verse gerechten. We maken roomijs, wafels en pannenkoeken zelf. Onze klassiekers zijn onder andere scampi Hedera en een vispannetje en ik zet met veel plezier de familietraditie verder." Info: www.hederadeinze.be. (ASD)