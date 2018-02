Drugpunt wenst laatstejaars plezante, maar veilige 100 dagen 07 februari 2018

02u47 0

De laatstejaars van Deinze, Zulte en De Pinte krijgen van Drugpunt een cadeau om hun 100 dagen in te zetten. "Elke leerling krijgt een katoenen tas met daarop de boodschap 'take care of each other, make sure everybody gets home safe!'. Een pintje drinken mag, maar draag zorg voor jezelf en voor elkaar", zegt schepen van Welzijn Trees Van Hove (CD&V). In totaal liet preventiedienst Drugpunt Leie en Schelde 800 tote bags maken.





(ASD)