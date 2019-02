Drugpunt geeft feestende zesdejaars cadeautje (en geheugensteuntje) mee voor 100 dagen Anthony Statius

28 februari 2019

17u41 3 Deinze De intergemeentelijke drugpreventiedienst Drugpunt heeft de zesdejaars van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze een cadeautje gegeven naar aanleiding van de 100 dagenviering. Alle leerlingen kregen een katoenen draagtas met daarop de boodschap ‘take care of each other, make sure everybody gets home safe!’.

Aan de vooravond van 100 dagen kregen de zesdejaars van Leiepoort campus Sint-Hendrik donderdagmiddag bezoek van de drugpreventiedienst Drugpunt. Iedere leerling kreeg een tote bag - een bedrukte katoenen draagzak - mee en van schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V) en schepen van Welzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) kregen ze er nog enkele tips bovenop. Draag zorg voor elkaar, dat is de boodschap. “Dat doen wij zeker”, zeggen Febe Caron, Sarah De Smet en Abush Bottecaer. “Wij gaan onze 100 dagen vieren in de Overpoort in Gent, maar we houden het verstandig. Je kan je ook een hele avond amuseren door gewoon wat te dansen op leuke muziek, daar heb je geen alcohol voor nodig.

De tote bag werd ontworpen door Sofie Van Speybroeck, jong grafisch talent uit Deinze. Ook de zesdejaars van De Pinte, Zulte, Nazareth en Sint-Martens-Latem krijgen er één.