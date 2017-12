Dronkenlap riskeert jaar cel voor afpersen minderjarigen 02u53 6

Een Deinzenaar riskeert één jaar effectieve gevangenisstraf omdat hij op verschillende tijdstippen scholieren afperste aan het station. Hij lokte de jongeren weg met een smoes, en wanneer ze alleen waren, dreigde hij zijn slachtoffers af met geweld. Het ging om luttele sommen van soms maar twintig euro. De dader was telkens onder invloed van alcohol of drugs. Hij zit al vijftien jaar in de verslavingsproblematiek en heeft al drie veroordelingen achter zijn naam.





"Normaal zou ik dit nooit doen. Het is als ik drink, dat ik zulke zaken doe. Ik vind het verschrikkelijk dat die jongens met angst zitten en wil mij oprecht excuseren. Ik heb hulp nodig. Ik vraag nog één kans, met strenge voorwaarden en een opname", smeekte de beklaagde. "Ik ben geneigd u die kans te geven. De allerlaatste, welteverstaan", klonk daarop bij de voorzitter van de rechtbank. De Deinzenaar kent zijn straf in januari, maar moet tot dan wachten in de cel. (OSG)