Driespoort Shopping viert derde verjaardag 21 maart 2018

Driespoort Shopping Deinze bestaat drie jaar en dat wordt gevierd op zaterdag 31 maart. Vanaf 14 uur is er heel wat kinderanimatie voorzien. Alle kinderen krijgen een gratis gadget mee naar huis en er zullen ook paaseitjes worden uitgedeeld. Voor de volwassenen is er opnieuw een fietsactie. Vanaf de Driespoort Shopping Birthday tot eind april maak je kans op een mountainbike van Fietsen Godefroot. Gewoon een registratiekaart invullen en deponeren in de urnes in de winkel volstaat. Op zaterdag 5 mei wordt de winnaar bekend gemaakt. Driespoort Shopping Birthday wordt deels gesteund door de vzw Deinze Winkelstad. (ASD)