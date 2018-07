Drie weekends verdwalen in maïsdoolhof JESSE, ARTHUR EN PETER HOUDEN TWEEDE EDITIE LABYRINTH VOOR GOED DOEL ANTHONY STATIUS

31 juli 2018

02u39 0 Deinze Kunstenaar Jesse Van Gompel, Arthur Verhegge en Peter De Graeve duiken vanaf 3 augustus weer in de maïsvelden op de grens tussen Machelen en Grammene. "Het doolhof is twee keer zo groot, de maïs groeit hoger en in plaats van een gaan we deze keer voor drie weekends op een rij", klinkt het.

Deinzenaar Jesse Van Gompel en Arthur Verhegge en Peter De Graeve uit Machelen toveren de maïsvelden van boer Leon De Pourcq aan de Overmeersstraat in Machelen-aan-de-Leie voor de tweede keer om tot Labyrinth. "Voor de eerste editie hadden we 700 bezoekers verwacht, maar uiteindelijk kwamen 2.000 bezoekers langs in drie dagen tijd", zegt Arthur Verhegge. "Door dit grote succes gaan we deze keer voor drie opeenvolgende weekends en de twee woensdagen daartussenin. Ook met het parcours hebben we ons volledig laten gaan. Het doolhof is dubbel zo groot als vorig jaar en de maïs is ook een pak hoger, op sommige plaatsen zelfs tot 2,5 meter hoog. In april zijn we beginnen zaaien en na drie weken zijn we begonnen met het uittrekken van de maïs. Een vast parcours hadden we niet, onze plannen zijn gegroeid samen met de maïsstengels. Door de droogte van de laatste weken zijn de bladeren gaan hangen, waardoor we het volledige parcours breder hebben moeten maken. Het was een race tegen de tijd, maar het is ons gelukt."





Fotoshoot

"Er wachten de bezoekers opnieuw heel wat verrassingen", zegt Jesse. "Zo kom je lokale kunstenaars tegen die expo's en workshops geven en verder is er onder andere een badmintonveld, petanquebanen en een grote open ruimte met een kinderdorp. Je kan ook een exclusieve fotoshoot in de maïs boeken met onze huisfotograaf Jeroen Roozendaal en dat voor slechts tien euro. Op het einde van het parcours is er een bar, foodtrucks en muziek."





2 euro toegangsgeld

"Terwijl bezoekers vorig jaar een vrije bijdrage mochten geven, vragen we deze keer 2 euro per persoon", vervolgt Jesse. "Alle opbrengst gaat opnieuw naar het goede doel. Vorig jaar hebben we 5.200 euro verzameld voor jeugdprojecten van het Sociaal Huis van Zulte en deze keer hebben we gekozen voor het revalidatiecentrum Ter Kouter en de school Viblo Leieland in Deinze. Een derde deel van de opbrengst gaat naar Beyond The Moon, de organisatie die families met een ernstig ziek kind de gelegenheid biedt om te genieten van een vakantie."





Labyrinth opent op vrijdag 3 augustus met een optreden van Humo's Rock Rally-finaliste Emy Kabore om 21 uur, gekoppeld aan een culinaire verwennerij met Italiaanse tapas en wijn. Op zaterdag speelt The Whole Sh.Bang en op zondag is er om 12.30 uur een optreden van The Bucketlist.





Meer informatie en tickets te verkrijgen via de website www.labyrinthmachelen.wixsite.com/labyrinth.