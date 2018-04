Drie inbraken tijdens paasweekend 04 april 2018

Tijdens het verlengd weekend werd tot drie keer toe ingebroken in Deinze. De eerste inbraak vond plaats op zaterdag in de Lotenhullestraat. In een woning konden inbrekers tijdens aanwezigheid van de bewoonster juwelen ontvreemden. De tweede inbraak vond zondagavond plaats in de Parijsestraat. De achterdeur van de woning werd geforceerd. De slaapkamer werd doorzocht, geld en juwelen werden ontvreemd. In de nacht van zondag op maandag werd de derde inbraak gepleegd in de Pontstraat. De bewoonster van de woning was thuis, maar heeft niets gehoord. De benedenverdieping werd doorzocht en juwelen werden ontvreemd. (DJG)