Drie inbraken in nacht van oud naar nieuw Wouter Spillebeen

02 januari 2019

16u34 0 Deinze In de politiezone Deinze-Zulte hebben inbrekers in de nacht van oud naar nieuw drie keer toegeslagen.

De eerste inbraak gebeurde in de Waalstraat in Zulte. De bewoner kreeg een oproep via het alarmsysteem in zijn woning en ging naar huis om te zien wat er aan de hand was. Thuis stelde hij vast dat inbrekers met hulp van een ladder uit het tuinhuis langs een badkamerraam op de eerste verdieping naar binnen waren geklommen. Ze gingen aan de haal met een spaarpot en geld.

De tweede inbraak vond plaats in de Tieltsesteenweg in Deinze. Via het raam van het toilet kwamen de inbrekers binnen. Ze namen een grote buit mee: twee portefeuilles met inhoud, een gps, een laptop, kledij en werkmateriaal. De derde inbraak gebeurde in de Oudenaardestraat in Zulte. Daar gingen de dieven aan de haal met juwelen, werkmateriaal en een voertuig.