Drie extra parkeerplaatsen aan kerkplein Landegem Anthony Statius

02 maart 2019

08u48 0 Deinze Er komen drie extra parkeerplaatsen voor kortparkeren aan het kerkplein van Landegem. “Met deze maatregel willen we tegemoet komen aan de wensen van de handelaars”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V).

N-VA-raadslid Karlien De Paepe vroeg op de gemeenteraad een stand van zaken over de werken aan het kerkplein van Landegem. Vorig maand was er protest van enkele handelaars uit het dorp omdat er bij de heraanleg van het kerkplein te weinig parkeerplaatsen werden voorzien.

“Aan de voorkant van de kerk worden er drie extra parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien op de rijweg”, zegt schepen Johan Cornelis (CD&V). “Zo komen we tegemoet aan de wensen van de handelaars zonder de plannen van het nieuwe plein te moeten wijzigen. Deze ingreep zal geëvalueerd worden en indien het niet voldoende blijkt te zijn of indien er problemen zijn met de verkeerscirculatie, dan kijken we naar alternatieven.”