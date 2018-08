Drie bestuurders onder invloed betrapt 04 augustus 2018

De politie Deinze-Zulte heeft donderdag gecontroleerd op alcohol- en druggebruik in het verkeer. Tijdens deze actie werden 585 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed. Daarbij werd één iemand betrapt die onder invloed was van drugs. Daarnaast zijn er twee bestuurders betrapt onder invloed van alcohol. Vier bestuurders konden geen geldig keuringsbewijs voorleggen of het was vervallen. (DJG)