Dorpsschooltje sluit volgend jaar 47 LEERLINGEN VERHUIZEN NAAR NIEUWBOUW IN NABURIGE GOTTEM

20 juni 2018

02u34 0 Deinze Het dorpsschooltje van Grammene sluit volgend jaar definitief de deuren. De peuter- en kleuterafdeling verhuist vanaf 1 september 2019 2,5 kilometer verderop naar het naburige dorp Gottem, waar een nieuwbouw met vier klaslokalen neergepoot wordt. "We gaan hier vooral de familiale sfeer missen", zegt directrice Inneke De Regge.

De WONGRAGO-scholen - de plattelandsscholen in Wontergem, Grammene en Gottem - krimpen vanaf september volgend jaar in van drie naar twee afdelingen. Het wijkschooltje in de Grijsbulckstraat naast de pastorie in Grammene-dorp sluit de deuren en vanaf 1 september 2019 kunnen de peuters en kleuters terecht in de Ardense Jagersstraat in Gottem.





"De twee gebouwen in Grammene zijn verouderd en dringend aan renovatie toe", vertelt Inneke De Regge, directrice van de drie WONGRAGO-scholen.





Klaslokalen in vroegere refter

"De vzw Katholieke Scholen Regio Deinze heeft beslist om te investeren in het schooltje in Gottem en daarom verhuist de afdeling van Grammene naar daar. In Gottem werd onlangs een nieuwe, polyvalente zaal gebouwd, die zal dienen als refter. In een volgende fase gaat het oude schoolgebouw plat en dit wordt vervangen door een nieuwbouw, die tegen 30 juni 2019 zal klaar zijn. In het nieuwe gebouw komen twee kleuterklassen met daarboven telkens een tussenverdieping en daarbovenop komen twee klaslokalen voor de lagere school. Daarnaast komt er ook een nieuw sanitair blok. De oorspronkelijke refter wordt omgevormd tot klaslokalen voor de peuters en de eerste kleuterklas, die nu in Grammene zitten. Nu zijn er in Grammene 47 leerlingen. Zij krijgen hier nog een schooljaar les en daarna verhuizen ze allemaal naar Gottem. Ook de twee vaste leerkrachten, de zorgleerkracht, de turnjuf en de kinderverzorgster verhuizen allemaal mee."





"Aan de ene kant vind ik het jammer dat de afdeling Grammene sluit, want er hangt hier een zeer familiale sfeer", vervolgt De Regge. "Hier beschikken we ook over een mooie, grote tuin, die er in Gottem niet is. Maar in Gottem is de stad Deinze bezig met de aanleg van een publieke, groene ruimte waar we ook met ons leerlingen van gebruik kunnen maken. Er komt een boomgaard en een arena waar we buiten les zullen kunnen geven. De nieuwbouw en de groene ruimte zijn alvast een grote meerwaarde voor onze leerlingen. En de afstand? De schooltjes liggen 2,5 kilometer uit elkaar en we organiseren iedere dag een fietspool zodat de leerlingen van Grammene veilig naar Gottem kunnen fietsen. Het is ook een voordeel dat veel kleuters broers of zussen hebben die al op school zitten in Gottem."





Nog geen herbestemming

De gebouwen in Grammene zijn eigendom van de Zusters Maricolen. Er is nog geen uitsluitsel over herbestemming.