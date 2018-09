Donzapark is dorp met 300 inwoners OMGEVING SENIORENSITE GEÏNSPIREERD OP AMAZONEGEBIED ANTHONY STATIUS

01 september 2018

02u29 0 Deinze Het Donzapak aan de Karel Picquélaan is gisteren officieel geopend met de onthulling van het kunstwerk Partoprenon van Honoré d'O. "Achttien vlaggen voor achttien dorpen. Naast de 17 deelgemeenten van Nevele en Deinze is deze woonzorgsite het extra dorpje Donza, met ongeveer 300 inwoners", zegt OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere (CD&V).

"Minder dan tien jaar geleden stonden hier koeien te grazen en nu zien we een woonzorgsite in volle intwikkeling", zegt Conny De Spiegelaere. "Onze eerste troefkaart is de opening van het Donzapark en de onthulling van kunst in de openbare ruimte met de installatie Partoprenon van Honoré d'O. Daarnaast is er in ons nieuw rusthuis werk te vinden van drie met Deinze verbonden fotografen: Titus Simoens, Karel Moortgat en Ditmar Bollaert. De slingerende vormen van de wandelpaden en de vele rustgevende waterpartijen zijn geïnspireerd op satellietfoto's van rivierdelta's in het Amazonegebied. Door de uitzonderlijk droge zomer ziet het park er nog niet uit zoals het zou moeten, maar dat komt wel. Dankzij een bewegwijzerd rollatorparcours is het park ook toegankelijker voor mindermobiele bewoners en wandelaars."





De open seniorensite is een samenwerkingsverband tussen private en publieke bouwheren. "Durabrik, Volkshaard, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Bouwen, het OCMW en de stad Deinze zochten en vonden elkaar voor deze originele site, ontworpen door de architectenbureaus Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee."





Rond het park bouwde Durabrik 58 erkende assistentieflats, Volkshaard bouwde 54 sociale huurflats en het OCMW opende vorig jaar het nieuwe rusthuis Karel Picqué. Gisteren werd ook de eerste steen gelegd van de 24 sociale huurappartementen net voor de ingang van het rusthuis. De aannemer is gekend en de aanbesteding is goedgekeurd. Zonder tegenslagen is het gebouw af in 2020.





Oud rusthuis

"Ten slotte hebben we nog plannen met ons oude rusthuis", zegt De Spiegelaere.





"Het oude gasthuis uit 1910 krijgt een nieuwe bestemming als dienstverleningscentrum en op termijn zal het OCMW beschikken over 36 betaalbare en erkende assistentiewoningen onder de naam Het Gast-Huis, een knipoog naar het verleden. De eerste tien assistentiewoningen zijn vanaf half september klaar voor verhuur. Samen met de stedelijke dienst kinderopvang wordt een deel van het oude rusthuis herbestemd naar 'Het Rekkeldinkske'."