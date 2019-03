Dominique De Bock opent nieuwe damesboetiek naast de deur: “Mijn roots liggen in de Tolpoortstraat, ik ga hier nooit meer weg” Dominique & Co gaat van small naar extra large Anthony Statius

01 maart 2019

13u23 0 Deinze Dominique De Bock opent dit weekend de deuren van haar gloednieuwe damesboetiek Dominique & Co in de Tolpoortstraat in Deinze, vlak naast het huidige adres. De ‘Co’ in de naam, verwijst naar dochter Julie, die drie jaar geleden in de zaak stapte. “Mijn roots liggen hier in de Tolpoortstraat en ik zou hier nooit meer weg willen.”

Toen Asperling Dominique twintig jaar geleden naar Deinze kwam om er haar eigen modezaak voor dames te beginnen, was dat een sprong in het duister. Ondertussen woont Dominique al lange tijd in Deinze en haar winkel in de Tolpoortstraat is de ‘place to be’ voor vrouwen van alle leeftijden die graag stijlvol gekleed gaan. De locatie van de nieuwe winkel bevindt zich dan ook letterlijk naast de deur.

“Mijn hart ligt in de Tolpoortstraat en ik ga hier nooit meer weg”, zegt Dominique. “Er komen steeds meer handelaars bij en ik geloof er sterk in dat deze straat weer zal floreren. Ik ben hier twintig jaar geleden van nul begonnen in een winkeltje van 45 vierkante meter hier wat verderop in de straat. Na twee jaar bleek dit pand te klein en toen zijn we naar onze huidige locatie verhuisd. Maar ook nu barst de winkel uit haar voegen en daarom verhuizen we naar een gloednieuwe pand van 247 vierkante meter groot. Daar kunnen we onze collecties uitbreiden en veel overzichtelijker presenteren. De ruimte wordt verder ingericht met verschillende zithoekjes, waaronder een gezellig plekje onder een olijfboom en in het midden komt een grote lange tafel, waar de klanten iets kunnen drinken tijdens het wachten. De inrichting werd volledig uitgevoerd door Aneca Home Projects, het bedrijf van mijn man Gert en voor het meubilair gingen we in zee met Weba.”

Naast de winkel in Deinze opende Dominique in 2011 een tweede winkel in Deerlijk en met de komst van dochter Julie veranderde de naam drie jaar geleden naar Dominique & Co. Julie zorgt voor de verkoop, het beheer van de sociale media en de publiciteit van de winkel. “Mijn mama en ik zijn vier handen op één buik”, zegt Julie. “We hebben allebei een open persoonlijkheid en kunnen direct zeggen waar het op staat. Ik denk dat dit vooral aan de basis ligt van onze goede samenwerking.”

Op zaterdag 2 en zondag 3 maart is de nieuwe winkel open van 9 tot 18 uur en dan geven Dominique en Julie 10 procent korting op alle artikelen. Daarna is de winkel doorlopend open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur en op maandag vanaf 14 uur. Ook iedere eerste zondag van de maand is de winkel open van 11 tot 17 uur.

Het vroegere pand blijft nog tot half juli open als outletwinkel waar je op maandag van 14 tot 18 uur en op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur terechtkan voor alle collecties van vorig seizoen aan kortingen van 60 tot 70 procent.