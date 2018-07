Doek valt over Versele Laga 11 km van Deinze OPVOLGER VOOR POPULAIR LOOPEVENT IN DE MAAK ANTHONY STATIUS

26 juli 2018

02u39 0 Deinze De drie vrienden Daan Boydens, Tom Van Nieuwenhuyse en Jan Claeys trekken na vier edities de stekker uit de Versele Laga 11 km van Deinze. "We kunnen de organisatie met ons drieën niet meer bolwerken. Er is een opvolger in de maak, maar die zal een andere naam dragen. De 11 km van Deinze blijft ons kindje", zegt Tom Van Nieuwenhuyse.

Geen vijf op een rij voor de Versele Laga 11 km van Deinze. In vier jaar tijd groeide 'de 11km' van een weddenschap onder drie vrienden uit tot een professioneel loopevenement met meer dan 1.000 deelnemers. Maar gisteren lieten Daan Boydens, Tom Van Nieuwenhuyse en Jan Claeys weten dat hun verhaal hier eindigt en dat er begin september geen vijfde editie komt.





"Het is een fantastische rit geweest", klinkt het. "Maar ons verhaal eindigt hier. Er komt dit jaar geen nieuwe editie. De 11 km van Deinze begon als een uit de hand gelopen weddenschap, als een klein project van drie vrienden. Na vier jaar werd de organisatie groter en woog ze zwaarder op ons privé- en beroepsleven. Fun werd meer en meer werk, behalve de dag zelf, want dan maakten de deelnemers alles voor ons goed."





Niet meer bolwerken met drie

"De laatste editie kostte ons een pak geld", zegt Tom Van Nieuwenhuyse. "We wilden ieder jaar onszelf overtreffen en zo investeerden we de laatste keer in een pontonbrug van het Martinuspark naar zaal Souplex, professionele tijdsregistratie, nieuwe t-shirts en heel wat randanimatie. Om alles in goede banen te leiden ben je bijna een jaar bezig met voorbereidingen en dat konden we niet meer bolwerken met ons drieën. Het team uitbreiden zagen we dan ook weer niet zitten. De synergie tussen ons zat prima en dat wilden we niet veranderen. We hebben nog lange tijd nagedacht over een wintereditie tijdens de kerstperiode, maar dat zagen onze sponsors dan weer niet zitten. Daarom namen we de moeilijke beslissing om te stoppen. Het is met pijn in het hart, maar daar kopen de mensen natuurlijk niets mee."





Maar wie al aan het trainen was voor de vijfde 11 km hoeft nog niet meteen zijn loopschoenen in de kast te steken. "We hebben ook goed nieuws", zegt Van Nieuwenhuyse. "Versele-Laga, sinds de eerste editie onze trouwe partner, werkt aan een opvolger en net zoals de twee vorige jaren zal ook de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen met zijn Back On Track-fonds betrokken zijn. Zet het al in de agenda, de eerste zondag van oktober wordt er weer gelopen in Deinze. Het zal niet onder dezelfde naam zijn. De 11 km is ons kindje en dat willen we niet afgeven. Wij vergeten de 11 km nooit en we hopen van onze deelnemers hetzelfde', besluit Van Nieuwenhuyse.