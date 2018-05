Dochter Denijs Van De Weghe op Open Deinze-lijst 11 mei 2018

Karen Van De Weghe (27), de oudste dochter van ondernemer en KMSK Deinze-voorzitter vervoegt de stadslijst Open Deinze. Hiermeer treedt ze in de voetsporen van haar ouders, die allebei politiek actief waren bij Open VLD Deinze. Mama Kathleen zetelde van 2010 tot 2012 in de OCMW-raad en Denijs was voorzitter van de afdeling en drie jaar gemeenteraadslid, tot hij in 2016 werd opgevolgd door Tom Van Nieuwenhuyse. Karen is apotheker en groeide op in Astene. Ze was vroeger actief als gitariste bij de meisjesgroep Pretty Disturbed en ze zat in KSA Deinze-Astene. "Met Karen hebben we opnieuw een jonge, dynamische vrouw op de lijst", zegt lijsttrekker Norbert De Mey. (ASD)