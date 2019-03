DJ X-TOF organiseert op zondag 21 april feestje voor jongeren in Brielpoort: “Topdj’s en TagMag in Amerikaanse sfeer” Anthony Statius

27 maart 2019

14u37 0 Deinze ‘The party you’ve only dreamed about’. Zo kondigt Deinzenaar Christophe Heyerick – achter zijn dj-tafel beter gekend als dj X-TOF – de eerste editie van Project X aan. Op zondag 21 april palmt hij samen met United Events de Brielpoort in Deinze in om er nog eens een feestje voor jongeren te geven.

Christophe Heyerick is fulltime dj en werkt als presentator bij Topradio. “Ik heb de stiel geleerd in Deinze”, zegt Christophe, een geboren en getogen Deinzenaar, die sinds kort in Eke woont. “Briellennium was een van de eerste grote fuiven waar ik plaatjes draaide en met Project X keer ik een beetje terug naar mijn roots. De Brielpoort is een ideale locatie voor een feestje en ik mik specifiek op een jong publiek.”

Met namen zoals Mark With a K en The Blockparty, bekend van de hit ‘Huts’, lijkt de organisatie alvast aan die belofte te kunnen voldoen. De line-up bestaat verder uit X-TOF, 5napback, Blvckprint, Replay en J-Castle. “Voor de randanimatie werken we samen met TagMag en met spelletjes beerpong en de typische grote, rode drinkbekers dompelen we het feestje onder in die typisch Amerikaanse sfeer. Van 21 tot 22 uur is er happy hour. Als deze eerste editie goed loopt, volgen er zeker nog edities van Project X.”

Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa en deze kan je bestellen via https://projectx.eventsquare.co/xplfr3xlan8h/, in de Standaard Boekhandel in Deinze, Den Inktpot in Astene, Voeding Vyncke in De Pinte of The Peps in Gent of bij een van de ambassadeurs. Meer info via de Facebookpagina Project X.