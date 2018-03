Dirk Van der Linden treedt op in bibkelder 16 maart 2018

02u37 0

De derde Jazzy Sunday wordt op zondag 18 maart opgeluisterd door het Dirk Van der Linden trio.





De derde Jazzy Sunday wordt op zondag 18 maart opgeluisterd door het Dirk Van der Linden trio. Van der Linden begon op zesjarige leeftijd zijn carrière als gitarist en nu speelt hij ook Hammondorgel en piano. Daarnaast is leraar, producer, componist en vertegenwoordiger voor Hammond in de Benelux. Hij komt naar Deinze met zijn jazztrio met gitarist Swa Mercelis en drummer Dirk Dergent als extra muzikanten. Iedereen vanaf 16 uur welkom in de bibliotheekkelder. Het concert start om 17 uur. Gratis toegang. (ASD)