Dirk Stroobandt is eerste opvolger voor Groen in Vlaams Parlement Anthony Statius

06 maart 2019

08u18 0 Deinze Deinzenaar Dirk Stroobandt werd door Groen aangeduid als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Hij vervoegt daarmee Björn Rzoska, Mieke Schauvliege, Elisabeth Meuleman en Fourat Ben Chikha en lijstduwer Filip Watteeuw. Dirk zal de eerste in de rij zijn om in het Vlaams Parlement te zetelen als één van die verkozenen zijn of haar zitje verlaat.

Dirk Stroobandt is sinds 1994 gemeenteraadslid in Deinze, eerst voor Agalev en nadien voor de lokale partij GroenRood. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd hij herverkozen en hij maakt deel uit van de vierkoppige gemeenteraadsfractie van GroenRood in Deinze. Hij is burgerlijk ingenieur en momenteel werkt hij als professor aan de Universiteit Gent.

“Ik ben fier dat ik het vertrouwen van Groen krijg voor deze belangrijke plaats”, zegt Dirk. “Het nieuwe parlement dat verkozen wordt op 26 mei zal het eerste zijn dat de klimaatproblemen écht zal aanpakken en ik wil mij hiervoor ten volle inzetten. Maar aandacht voor duurzaamheid moet er zijn op alle beleidsdomeinen en ik wil mijn beroepservaring als professor en burgerlijk ingenieur inzetten op beleidsdomeinen als wetenschapsbeleid, subsidiemechanismen, industrie en economie. Want ook daar liggen mensen wakker van het klimaat en willen voortrekkers werken aan echte klimaatoplossingen.”