Dirk en Katrien hoofdwinnaars 'Wie naar de winkel fietst wint'

Dirk Declercq en Katrien Delanote zijn de hoofdwinnaars van de actie 'Wie naar de winkel fietst, wint'. Dirk won een elektrische fiets, Katrien een elektrische step. Twintig andere deelnemers kregen een waardebon van 50 euro. In totaal werden 1.606 volle spaarkaarten ingeleverd.





De campagne liep van 15 september tot en met 28 oktober 2017 en moest inwoners en bezoekers van Deinze stimuleren om voor korte afstanden de auto thuis te laten en ervoor te kiezen om met de fiets of te voet te gaan winkelen. In totaal werd er 28.266 kilometer gefietst naar de winkel, goed voor een besparing van 5.653 kilogram CO2, of 0,71 keer rond de wereld fietsen. 130 Deinse handelaars namen deel.





(ASD)