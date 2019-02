Dirk Castelein en Tine Cleve exposeren in André Demedtshuis Anthony Statius

26 februari 2019

14u03 0

De Deinse kunstenaars Dirk Castelein en Tine Cleve organiseren in de maand maart een tentoonstelling in het André Demedsthuis.

Het cultuur- en kunstencentrum André Demedtshuis bevindt zich op een mooie locatie aan de Leie in de Sint-Bavostraat 19 in Sint-Baafs-Vijve. De vernissage vindt plaats op vrijdag 1 maart om 20 uur en de tentoonstelling is daarna iedere weekend van 14 tot 17 uur gratis te bezichtigen en dit tot en met zondag 31 maart.