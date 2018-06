Dirk Bracke te gast in bib 23 juni 2018

Deinzenaar Yves Van Durme ontvangt op maandag 25 juni om 19.30 uur auteur Dirk Bracke in de bibliotheek van Deinze voor een gesprek.





"Dirk Bracke is een van de beste verkopende auteurs voor jongeren", zegt Van Durme. "Hij schrijft onomwonden over de donkere kant van het leven, waarbij verschillende vormen van onderdrukking alle aandacht opeisen. Enkele titels zijn 'Blauw is bitter', 'Een vlieg op de muur' en 'Het uur nul'. 'Het Engelenhuis' en 'Black' werden al verfilmd."





Vooraf inschrijven kan via deinzeschrijft@deinze.be of via 09/381.95.60. (ASD)