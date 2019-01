Directeur WZC Sint-Vincentius bouwt 30 assistentieflats in Zuid-Frankrijk “Genieten van je oude dag in la douce France” Anthony Statius

31 januari 2019

17u48 0 Deinze Waarom een assistentieflat in Deinze zoeken als het ook kan in de Franse Pyreneeën? Ludo Timmermans, directeur van WZC Sint-Vincentius begint binnenkort met de bouw van zijn droomproject ‘Entre Mer et Montagne’, 30 assistentieflats met zeezicht, middenin de Franse Pyreneeën. “Zowel senioren als mensen met een beperking kunnen er terecht en de zorg wordt aangestuurd vanuit Deinze”, zegt Ludo.

“Het was altijd mijn droom om voor mijn vijftigste een woonzorgcentrum in Zuid-Frankrijk te bouwen.” Aan het woord is Ludo Timmermans, directeur van WZC Sint-Vincentius in Ten Bosse in Deinze. Ondertussen is Ludo 56 jaar, maar het project in Frankrijk komt er. Entre Mer et Montagne - tussen zee en gebergte - zal binnenkort verrijzen in het dorpje Villelongue-dels-Monts in de Franse Pyreneeën, op zo’n 9 kilometer van de kust.

“Het is uiteindelijk geen woonzorgcentrum geworden, maar wel een complex van 30 assistentieflats voor een brede doelgroep”, zegt Ludo. “De flats zijn dus niet enkel voor senioren bestemd, maar er kunnen bijvoorbeeld ook mensen met een beperking terecht. Stel, je moeder is 75 jaar oud en ging vroeger graag op reis, dan kan zij voor een periode van minimum twee weken een flat huren. Er kan iedere dag een woonassistent langskomen en alle dienst- en zorgverlening wordt lokaal aangestuurd, en gecoacht vanuit het WZC in Deinze. Hiervoor werd een aparte vzw Réseau de Soins Vincent opgericht. De woonassistenten hebben sowieso een verbondenheid met België. Vlak naast de flats bevindt zich een goed Frans rusthuis voor mocht er dringend nood zijn aan extra zorg. De filosofie is dat de flats betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol zijn en dit voor een breed publiek.”

Jacuzzi

De vzw Bejaardenzorg Zusters Sint-Vincentius, die ook het WZC in Deinze beheert, is de bakermat van het project: zowel exploitant, als bouwheer van het project heeft bestuurders uit haar rangen. Hiervoor werd een aparte vennootschap opgericht. “In totaal komen er 30 moderne flats en twee conciërgewoningen”, zegt Timmermans. “Alle flats hebben zeezicht en er is keuze tussen een, twee of drie slaapkamers. Het geheel is rolstoelvriendelijk en het complex wordt verder uitgerust met zwembad, jacuzzi, zit- en ligstoelen, carports, parkeerplaatsen, een onthaal- en ontmoetingsruimte, een tuin en patio. Het panoramische zicht op de zee en de bergen krijg je er bovenop. Ook de ligging is een extra troefkaart, want er is onder andere heel wat cultureel erfgoed in de buurt.”

Klinkt allemaal veelbelovend, maar alle comfort komt met een prijs. “De prijzen liggen tussen 210.000 en 280.000 euro voor een appartement. Wie een flat wil huren, betaalt in het laagseizoen gemiddeld 286 euro per week en in het hoogseizoen 500 euro. Ons hoofddoel is om mensen zo lang mogelijk te laten genieten van hun oude dag”, besluit Timmermans.

Geïnteresseerden zijn op zaterdag 16 februari van 13 tot 15 uur welkom op het infomoment in LDC De Bosrank naast het rusthuis. Meer info via www.reseaudesoinsvincent.fr of Immo-S via 0478/03.52.68.