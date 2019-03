Dinner with the Queen: geen stijf etentje met de koningin, maar culinaire belevenis als hulde aan de bloemetjes en de bijtjes Redactie

08 maart 2019

14u43 0 Deinze Lieven Lootens van restaurant ‘t Aards Paradijs in Merendree en G illes De Backer van evenementenbureau Utopia Events organiseren van 17 juni tot 14 juli Dinner with the Queen. Geen stijf diner met koningin Mathilde, maar wel een culinaire belevenis op de plukweide van Purfruit in Oeselgem, dat volledig draait rond de bloemetjes en de bijtjes.

In de zomermaanden verruilen meer en meer chefs hun vertrouwde keuken al eens graag voor een unieke locatie in de gezonde buitenlucht. Lieven Lootens van restaurants ‘t Aards Paradijs in Merendree en Naturell in Gent installeert zich van 17 juni tot 14 juli in de kleurrijke plukweide van Purfruit in het West-Vlaamse dorpje Oeselgem, vlak aan de provinciegrens. Maar Dinner with the Queen is meer dan lekker eten alleen. In alle gerechtjes steekt immers een boodschap.

Bessen plukken met opa

“Dinner with the Queen is een ode aan mijn grootouders”, vertelt organisator Gilles De Backer van Utopia Events. “Vroeger ging ik vaak bessen plukken met mijn opa in de tuin en vanuit die mooie herinnering ontstond het idee om een culinair concept uit te denken waarbij ook aandacht wordt besteed aan de natuur. Ik leerde Lieven Lootens kennen op Gent Smaakt en samen kwamen we op het idee om een diner te geven dat volledig geïnspireerd is op bloemen. Met de Beste Culinaire Bloemen Award van Gault&Millau op zijn naam was Lieven de geknipte persoon.”

Het doel achter dit evenement vindt ik belangrijk: op een leuke manier mensen bewust maken van het belang van de bijen voor onze natuur. Zonder hen geen honing, maar ook geen paprika of mosterd meer. Maar liefst driekwart van onze groentegewassen ziet immers pas het levenslicht na bestuiving door bijen Lieven Lootens

Koken met bloemen als ingrediënt? Een snelle blik op de menukaart neemt onmiddellijk alle twijfels weg. Als hapje een meringue van lavendel of een taco van Oost-Indische kers, gevolgd door asperges met goudsbloem en gember, wilde zalm met citrusafrikaantjes en honing en als dessert bosaardbeien met begonia en rosa; in deze menu laat Lieven Lootens zijn fantasie pas echt de vrije loop. “Lekker eten moet een beleving zijn, waarbij geuren even belangrijk zijn als smaken”, zegt Lieven. “Naast het creatief bezig zijn met eten, vind ik het doel achter Dinner with the Queen belangrijk. Op een leuke manier willen we de mensen bewust maken van het belang van de bijen voor onze natuur. Zonder bijen zou er geen honing, maar ook geen paprika of mosterd meer zijn. Maar liefst driekwart van al onze groentegewassen zien pas het levenslicht na bestuiving door bijen. Toch wordt de bijenpopulatie bedreigd door onder andere schadelijke sproeistoffen. Daarom deze hulde aan de bloemetjes en de bijtjes. In alle gerechten zullen unieke smaakpaletten met bloem- en honingtoetsen de boventoon voeren. Alles wordt live bereid op een Quan Garden Art Teppanyaki, een nieuw soort kooktoestel dat het beste van barbecue en teppanyaki combineert.”

Eten in hooischuur

“De avond start met een ‘Save The Queen’-cocktail op basis van gin en honing”, zegt Gilles. “Daarna worden de bezoekers verdeeld in kleine groepjes voor een rondleiding langs de bijenkasten. Voor we aan tafel gaan is er nog een wandeling door de plukweide voorzien. We eindigen in de omgebouwde hooischuur waar Lieven iedereen zal verrassen met zijn menu en dit met de ondergaande zon als achtergrond. Er is is iedere avond plaats voor zestig personen en ook bedrijven zijn welkom. Op het einde sturen we de mensen naar huis met enkele tips en bloemzaadjes zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen voor het behoud van de bijen.”

Tickets kosten 155 euro per persoon en deze kan je bestellen vanaf vrijdag 15 maart. Geïnteresseerden kunnen wel al pre-reserveren via de website www.dinnerwiththequeen.be.