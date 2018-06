Dineren in woonkamer uit de jaren zeventig 05 juni 2018

03u00 0 Deinze Bij Gigi's Retro Kitchen & Shop in Deinze kan je nu ook dineren in een huiskamer die zo weggeplukt lijkt uit That 70's Show.

Op deze manier breidt Regine Wulteput haar culinair jaren 70-concept verder uit. Van kast tot kookboek, alles in Gigi's Retro Kitchen & Shop komt uit de jaren 70. Maar nu gaat uitbaatster Regine Wulteput nog een stapje verder. Op de eerste verdieping van haar eethuis in de Stationsstraat kan je met vrienden of familie dineren in een kamer die nostalgie ademt. Alsof je in een teletijdmachine stapt richting 1974.





Plaatje opleggen

"Om de beleving nog authentieker te maken, kan je deze aparte eetzaal reserveren", zegt Regine. "Je kan zelf een plaatje opleggen of aan de oude radio laten afspelen. Verder op de gang is er een speelkamer voor de kinderen met uitsluitend speelgoed uit jaren 70. Wat ook nieuw is, zijn onze retro-avonden op de eerste en derde vrijdag van de maand. Dan kan je een koude vlees- of visschotel komen eten met een grote groep. Reserveren is wel vereist. Koude schotels kan je nu ook komen afhalen."





Meer info op facebook.com/gigisretrokitchen. (ASD)