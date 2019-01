Dina De Lange (65) sluit na twintig jaar dagbladhandel op de Markt Press Shop Deinze verkoopt laatste kranten Anthony Statius

13 januari 2019

11u53 0 Deinze Dina De Lange sluit maandagavond 28 januari haar krantenwinkel op de Markt. Meer dan twintig jaar was Dina het gezicht van Press Shop Deinze, die ze helemaal alleen uitbaatte, zes dagen op zeven van 5 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. “De winkel draait nog goed, maar het is tijd voor wat ‘me-time’.”

‘Elke week verdwijnen drie krantenwinkels’ kopte deze krant nog begin deze week. Het aantal dagbladhandelaars daalt het voorbije decennium met zo’n 25% en dit is volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) te wijten aan onder andere de digitalisering van het, de opkomst van online gokspelen en de maatregelen die roken ontraden. Maar soms is een dagbladhandelaar ook gewoon toe aan zijn of haar pensioen. In het geval van Dina De Lange is dat de enige reden waarom ze op maandag 28 januari de deuren van Press Shop op de Markt sluit.

“De winkel draait nog zeer goed”, zegt Dina. “Op een goeie dag komen hier zeker vierhonderd klanten over de vloer. Ik ga niet ontkennen dat het verminderd is buiten vroeger. Vooral jonge mensen volgen de actualiteit meer en meer online en terwijl vroeger iedereen een boekje kocht worden tijdschriften nu meer onderling uitgewisseld. De verkoop is wat gedaald, maar ik kan zeker niet klagen.”

Dina De Lange uit Astene baatte vroeger het breiwinkeltje Anny Blatt uit in de Tolpoortstraat. Daarna verhuisde ze tien jaar naar Oudenaarde waar ze een Shoe Post uitbaatte, maar in 1998 keerde ze terug naar Deinze. “Mijn dochters kwamen allebei terug in de buurt van Deinze wonen en ik wou niet alleen in Oudenaarde blijven”, vertelt Dina. “Ik heb nog even in de Shoe Post in Deinze gewerkt, maar toen men een overnemer zocht voor de bekende krantenwinkel Van Overbeke op de Markt, heb ik snel beslist om opnieuw een carrièreswitch te maken. Press Shop is een keten maar ik heb de winkel twintig jaar alleen op zelfstandige basis gerund.”

De krantenwinkel van Dina staat niet over te nemen. “De winkel is eigenlijk te groot om alleen uit te baten en te klein om er met twee in te staan. Toch heb ik dit twintig jaar lang alleen gedaan. Zes dagen op zeven om 4 uur opstaan zodat ik om 5 uur kan opendoen voor de vroege vogels die een potje koffie komen drinken en een krant komen halen om mee te doen naar het werk. In de week ben ik tot 18 uur open en op zaterdag tot 16 uur. Dan schiet enkel de zondag nog over, maar die was met huishoudelijke taken en nog wat boekhouding ook weer snel gevuld. Na een echtscheiding stond ik er al alleen voor toen mijn dochters amper 2,5 jaar en 6 maanden oud waren. Ik heb altijd goed mijn plan kunnen trekken, maar nu is het genoeg geweest. Ik ben 65 jaar geworden en ik heb genoeg gewerkt; het is tijd voor wat me-time. Ik heb een elektrische fiets gekocht en ik ben van plan om wat uitstapjes te doen. Ik wil al mijn vaste klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen. Iedereen is nog welkom tot en met maandag 28 januari.”