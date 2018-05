Dimitri Beyens trekt DBA-lijst 08 mei 2018

De nieuwe partij Democratische Burger Alliantie (DBA) schuift Dimitri Beyens naar voor als lijsttrekker. Onder de slogan 'Doe maar gewoon!' zetten zij zich expliciet af tegen de campagnes van andere politieke partijen.





Met 'Doe maar gewoon!' geven de leden van DBA een duidelijke boodschap aan de kiezer, maar vooral aan de andere politieke partijen. "Nu 7.000 huisbezoeken afleggen, rondrijden met een miniauto, ballen in de lucht smijten of verkleed lopen als een tamme leeuw, is dat nu echt nodig? Doe eens normaal. Thuis moet je ook niet om de zes jaar afkomen met beloftes of holle slogans", klinkt het.





De partij maakt ondertussen ook al een deel van haar lijst bekend. Dimitri Beyens wordt lijsttrekker, gevolgd door Lindsey Van Hoecke en de Deinse cafébaas Dirk Bijn op de derde plaats. Luc Buysse en Willy Heyerick zullen de lijst duwen.





(ASD)