Dieven stelen offerblok uit OLV-kerk 30 januari 2018

Een offerblok in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Deinze is vorige week gestolen. Het werd vermoedelijk losgemaakt met een slijpschuif toen er niemand in de kerk was.





"Het is de eerste keer dat een volledig offerblok verdwijnt", zegt pastoor Rudy Van Acker. "Er werd wel al eens geld uit gestolen. De kost voor een nieuw offerblok is groter dan wat er in het offerblok kan gezeten hebben."





Het is niet duidelijk hoeveel geld er gestolen is en hoeveel de reparatie zal kosten. Vandaag komt de firma nieuwe offerblokken installeren. (WSG)