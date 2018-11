Dieven stelen juwelen uit huis in Herfstlaan Jeffrey Dujardin

19 november 2018

13u37 0

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag juwelen gestolen uit een woning in de Herfstlaan in Deinze. Daarbij werd de voordeur geforceerd. Verschillende kamers in het huis werden doorzocht.