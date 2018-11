Dieven hebben het gemunt op juwelen en kledij Jeffrey Dujardin

05 november 2018

14u02 0

In de Breeschoot werden vorige week woensdag twee inbraken vastgesteld. Bij de eerste inbraak werd het raam volledig uitgebroken. De woning werd doorzocht en juwelen en kledingstukken werden gestolen. Bij de tweede inbraak konden de daders zich toegang tot de woning verschaffen via de deur van de veranda. Ook daar werden juwelen en kledij gestolen. Het buurtinformatienetwerk werd opgestart. Daarnaast werd dezelfde dag ook in de Wakkense Heirweg een inbraak vastgesteld waarbij juwelen en kledij gestolen werden. Daar braken ze in via het raam van de schuifdeur van de keuken.