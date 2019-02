Dierenvrienden beginnen petitie tegen particulier vuurwerk Anthony Statius

18 februari 2019

19u36 0 Deinze Nancy Haerinck uit Wontergem zet haar strijd tegen particulier vuurwerk verder. Samen met enkele andere dierenvrienden begon ze de petitie ‘Stop Private Firework’ en intussen wist ze al zo'n 700 handtekeningen te verzamelen. “In oktober trekken we naar de minister van Dierenwelzijn in Brussel, hopelijk met duizenden handtekeningen uit alle hoeken van het land”, zegt Nancy Haerinck.

In december deed Nancy Haerinck nog een oproep om op oudejaarsavond zoveel mogelijk geluidsarm vuurwerk af te steken. Haar oproep had enigszins effect, want in de achtertuinen van het dorpje Wontergem, waar ze woont, knalde er deze keer amper vuurwerk. Dit gaf Nancy de moed om nog een stapje verder te gaan. Samen met enkele gelijkgezinden begon ze een enkele weken geleden een petitie op om een verbod op particulier vuurwerk te bekomen.

“Waarom? Vuurwerk is voor vele dieren zoals honden, katten of paarden een ware nachtmerrie”, zegt Nancy. “Heel wat dieren lopen weg of breken uit en hierbij geraken sommigen ernstig gewond, soms zelfs met de dood tot gevolg. Zo is een vriend vorig jaar nog zijn trouwe viervoeter verloren. Zelf durf ik mijn honden en paard niet meer alleen te laten op oudejaarsavond, wanneer vuurwerk uitzonderlijk wordt toegelaten in Deinze. Vooral mijn paard Fabe is zeer bang van die luide knallen. Ik zou niet willen dat ze van het verschieten over of door de omheining springt en het op een lopen zet. Want een keer ze op hol geslagen zijn, kan je ze niet meer tegenhouden. Niet alle dieren reageren op dezelfde manier, maar het blijft gevaarlijk.”

“Samen met enkele vrijwilligers uit Deinze heb ik een petitie opgestart om een verbod op particulier vuurwerk te bekomen of toch op zijn minst een geluidsarm alternatief op te leggen. We krijgen vaak de vraag of we zelf niet van vuurwerk houden. Natuurlijk wel, maar laat dit toch aan experts over. Evenementen zoals het muzikaal vuurwerk tijdens de Deinse Feesten, daar hebben we geen enkel probleem mee. Het is pas wanneer iedereen in het wilde weg vanuit zijn straat vuurwerk begint af te schieten dat de miserie voor heel wat mensen met huisdieren begint. Daarom pleiten we voor een verbod op particulier vuurwerk.”

“We zien het veel breder dan Deinze alleen”, zegt John De Pont. “We hebben ondertussen al zo’n zevenhonderd handtekeningen, waaronder ook uit Aalter, Eeklo en Gent. We willen met deze petitie zoveel mogelijk landgenoten bereiken. We hebben al de steun van Gaia, de vzw Sociale Dierenhulp en ook Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaf ons al zijn zegen.” “In oktober trekken we met zoveel mogelijk handtekeningen naar het kabinet van de minister van Dierenwelzijn”, besluit Nancy.

Wie de petitie wil tekenen, kan bij een van de vrijwilligers terecht tijdens de woensdagmarkt in Deinze. Binnenkort kan je de petitie ook online tekenen, hiervoor houd je best de Facebookpagina ‘Stop Private Firework’ in de gaten.