Dierenvriend Nancy Haerinck (32) doet oproep om op Nieuwjaar geluidsarm vuurwerk af te steken Anthony Statius

27 december 2018

13u34 7 Deinze Nancy Haerinck uit Wontergem doet een oproep om op oudejaarsavond zoveel mogelijk geluidsarm vuurwerk af te steken. “Ikzelf heb niets tegen vuurwerk, maar voor mijn dieren is het de hel. Mijn hond O’Tequila heeft sinds kort last van epilepsieaanvallen en ik vrees dat hij iets zal krijgen bij al die luide knallen”, zegt Nancy. Op oudejaarsavond is vuurwerk toegelaten tussen 23 en 1 uur.

Voor de 32-jarige Nancy Haerinck uit Wontergem is de overgang van oud naar nieuw altijd een beetje stress. In Wontergem, maar ook op andere plaatsen in Deinze, wordt het nieuwe jaar vaak gevierd met luid knallend vuurwerk en voor de jonge kapster is het altijd een hels karwei om haar dieren gerust te stellen. Twee jaar geleden vierde Nancy nog oudejaarsavond bij vrienden in Dentergem, maar volgende week maandag blijft ze thuis, samen met haar ouders en met haar paard Fabe, haar pony’s Bruce, Tornado en Dora en haar Tervuerense herders o’Tequila en Pepe’Chiquita.

“Ik durf ze echt niet meer alleen te laten”, zegt Nancy. “Vooral mijn paard Fabe is zeer bang van die luide knallen. Ik zou niet willen dat ze van het verschieten over of door de omheining springt en het op een lopen zet. Want een keer ze op hol geslagen zijn, kan je ze niet meer tegenhouden. In plaats van een fles champagne te ontkurken zal ik rond middernacht naast haar stal waken en haar wortels voederen, zodat ze kalm blijft tijdens het vuurwerk. Ook voor mijn oudste hond O’Tequila zal het geen pretje zijn. Sinds deze zomer heeft hij last van epilepsieaanvallen ten gevolge van stress. De eerste keer dacht ik dat hij vergiftigd was. Hij begint te schuimbekken, overgeven en hij valt omver en begint te trillen over zijn ganse lijf. Zo’n aanval duurt ongeveer vijf minuten. Ondertussen geef ik hem medicatie om te aanvallen te onderdrukken, maar ik vrees dat hij bij luid vuurwerk iets zal krijgen.”

“Daarom mijn oproep naar iedereen om rekening te houden met mensen die huisdieren hebben. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen vuurwerk, maar ik vraag de mensen die graag vuurwerk afsteken om te opteren voor de geluidsarme variant. Geluidsarm vuurwerk is niet volledig stil, maar het scheelt toch al een pak lawaai en dus ook een pak stress bij de dieren.”

In Deinze mag vuurwerk afgestoken worden zonder voorafgaande toelating en dit van 31 december 23 uur tot 1 januari 1 uur. In het politiereglement staat wel dat het vereist is om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden. Vuurwerk afsteken gebeurt onder de verantwoordelijkheid van wie het afsteekt en die kan ook burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die derden ondervinden door het afgestoken vuurwerk.