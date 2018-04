Dier Onder Dak serveert ontbijt en pannenkoeken 07 april 2018

Dier Onder Dak organiseert morgen zondag een ontbijtbuffet en pannenkoekennamiddag in het Brielpaviljoen. Vanaf 8 uur kan je ontbijten. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen van 6 tot 12 jaar 5 euro. Vanaf 14 uur is het tijd voor koffie met pannenkoeken voor 4 euro. De opbrengst gaat naar de vzw. Kaarten voor het ontbijt via doggy.berlinda@telenet.be of info@dieronderdak.be. (ASD)