Dier Onder Dak bakt pannenkoeken in Brielpaviljoen Anthony Statius

11 april 2019

08u54 1 Deinze De dierenvrienden van Dier onder Dak nodigen iedereen uit op zondag 14 april voor hun ontbijtbuffet in het Brielpaviljoen. Vanaf 14 uur zijn er pannenkoeken te krijgen.

Zoals ieder jaar organiseren de vrijwilligers van Dier onder Dak een ontbijt ten voordele van de werking van hun vereniging. DoD is een groep vrijwilligers waarvan sommige al vele jaren zich inzetten om dierenleed te verhelpen of als vrijwilliger het zwerfkattenprobleem in Zulte verhelpt.

Kaarten voor het ontbijtbuffet kosten 11 euro, kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 5 euro en kinderen jonger dan 6 jaar eten gratis. Iedereen is welkom vanaf 8 uur. De pannenkoekennamiddag start vanaf 14 uur. Kaarten bestellen kan bij Berlinda (0472/40.27.30), Lucrèce (0494/90.88.66), Helga (0478/57.87.36) en Benedicte (0477/66.53.49) of via doggy.berlinda@telenet.be of info@dieronderdak.be.