Dief steelt portefeuille en gsm uit vrachtwagen Wouter Spillebeen

19 november 2018

16u18 0 Deinze In de Sportstraat in Deinze is een dief afgelopen vrijdag aan de haal gegaan met de portefeuille en de gsm van een vrachtwagenbestuurder.

De vrachtwagenbestuurder liet zijn voertuig even onbewaakt in de Sportstraat. De dief maakte gebruik van die korte afwezigheid om zijn slag te slaan. Hij nam de portefeuille en de gsm van de chauffeur uit de vrachtwagen en ging ervandoor. De chauffeur deed aangifte bij de politie van zone Deinze-Zulte. Een onderzoek is opgestart.