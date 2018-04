Diamanten jubilarissen bezoeken Atomium 25 april 2018

De jubilarissen uit Deinze en Nevele die zestig jaar getrouwd zijn, hebben samen met de gemeentebesturen, een daguitstap gedaan naar het Atomium in Brussel. Ook het Atomium blaast zestig kaarsjes uit en dat werd zo gevierd. "Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Atomium werden alle diamanten huwelijksjubilarissen van het land uitgenodigd", zegt burgemeester Johan Cornelis van Nevele. "Vanuit Deinze en Nevele werd een bus richting hoofdstad ingelegd. Twaalf koppels uit Deinze en elf koppels uit Nevele konden hierdoor genieten van een gezellige uitstap. Als afsluiter werden ze getrakteerd op een hapje en drankje, in dienstencentrum Leiespiegel in Deinze en zaal de Klaproos in Nevele."





