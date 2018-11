Deze ploeg bestuurt vanaf 1 januari fusiestad Deinze Nieuwe schepen Filip Vervaeke krijgt Personeel, Milieu en Dierenwelzijn Anthony Statius

16 november 2018

11u09 4 Deinze De bevoegdheden van de toekomstige bestuursploeg van fusiestad Deinze zijn verdeeld. Zoals verwacht zijn er geen grote aardverschuivingen te bespeuren. De Nevelse burgemeester Johan Cornelis wordt tweede schepen en neemt Openbare Werken over van Bart Van Thuyne. Nevelaar Filip Vervaeke, de enige nieuwe schepen in het gezelschap, krijgt de bevoegdheden Personeel-HRM, Milieu, Gezondheidszorg-preventie en Dierenwelzijn.

De komende zes jaar zal een coalitie van CD&V en Open Deinze fusiestad Deinze besturen. Het nieuwe schepencollege telt tien leden en een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Het elftal - met gemeenteraadsvoorzitter Sofie D’hondt erbij gerekend - werd al op zondag 14 oktober bekendgemaakt, maar op vrijdag 16 november, een maand en twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, weten de Deinzenaren en Nevelaars wie welke bevoegdheden krijgt.

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) zal de fusieploeg leiden met de bevoegdheden Politie, Brandweer, Algemene Coördinatie van Veiligheid en Evenementen, Communicatie, Informatie, Participatie, Stadsontwikkeling- en Dorpskernvernieuwing, AGB, Intergemeentelijke Samenwerking- Regiowerking, Internationale Samenwerking, Duurzaamheid/Fietsbeleid en hij neemt Bevolking - Burgerlijke Stand over van Trees Van Hove. Jan zal dus de jonge koppels begeleiden in het huwelijksbootje. Norbert De Mey (Open Deinze) blijft eerste schepen en behoudt Financiën, Sport, ICT en Industrie en krijgt er de nieuwe bevoegdheid Smart-City bij.

De Nevelse burgemeester Johan Cornelis (CD&V) wordt tweede schepen en neemt Openbare Werken over van Bart Van Thuyne. Verder wordt Johan verantwoordelijk voor Landbouw, Stations, Noodplanning en Preventie en Ontvangst Jubilarissen. Rutger De Reu (CD&V) mag gewoon verder werken met Cultuur, Gemeenschapszalen, Mudel, Bibliotheek, Immaterieel Erfgoed, Jeugd, Woonbeleid en Verbroedering.

Huidig Deins OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere (CD&V) wordt vierde schepen en krijgt het pakket Sociale Zaken en Welzijn, Woonzorg- en Zorgbedrijf en Senioren. Marleen Vanlerberghe (CD&V en negende schepen) neemt de OCMW-taken over onder de titel Voorzitter Bijzonder Comité - een gevolg van de integratie van het OCMW in de stadsdiensten - en krijgt er Armoedebeleid, Kerkfabrieken en Personen met een beperking bij.

Bruno Dhaenens (Open Deinze) blijft op post voor Lokale Economie, Toerisme, Feestelijkheden en Markten en Trees Van Hove (CD&V) mag zich opnieuw ontfermen over Onderwijs. Trees krijgt er wel kunstonderwijs en het gemeenteonderwijs van Nevele bij. Verder vallen ook Kinderopvang - Huis van het kind en Ontwikkelingssamenwerking onder haar bevoegdheden. Bart Van Thuyne (CD&V) neemt Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw over van Jan Vermeulen en blijft bevoegd voor Mobiliteit, Technische Uitvoeringsdienst en Materieel en Funerair Erfgoed. Filip Vervaeke (Open Deinze), de enige nieuwe schepen in het elftal, krijgt de bevoegdheden Personeel - HRM, Milieu, Gezondheidszorg-preventie (Logo Gezond+/Drugspreventie) en Dierenwelzijn. Zoals bekend neemt Sofie D’hondt (Open Deinze) het voorzitterschap van de gemeenteraad over van Annie Mervillie.

“De verdeling van de bevoegdheden was geen moeilijke bevalling”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “We starten pas in januari als nieuwe ploeg, maar vormen nu al een team. De grootste uitdaging wordt de vlotte integratie van de diensten van Deinze en Nevele. We werken nu verder aan een beleidsplan voor de komende zes jaar.”